Титулована французька біатлоністка озвучила очікування від Олімпіади

Одна з найкращих біатлоністок світу Жулья Сімон рада, що змагання з біатлону на Олімпіаді-2026 прийме місто Антгольц.

Її слова цитує Sport.de.

"Мені подобаються траси там. Коли їдеш туди після двох тижнів у Німеччині, відчуваєш висоту. Цього року все буде трохи інакше; усі будуть готові до Олімпіади та висоти. Траса дуже складна. Доводиться докладати все більше й більше зусиль.

Я думаю, що готова до Олімпіади там. Це завжди гарне місце, у нас хороший готель, смачна їжа... Мені все ще здається, що попереду ще довгий шлях. У грудні це буде реальніше, ніж зараз", – зізналася Жулья.