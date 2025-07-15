Титулована французька біатлоністка озвучила очікування від Олімпіади
Одна з найкращих біатлоністок світу Жулья Сімон рада, що змагання з біатлону на Олімпіаді-2026 прийме місто Антгольц.
Її слова цитує Sport.de.
"Мені подобаються траси там. Коли їдеш туди після двох тижнів у Німеччині, відчуваєш висоту. Цього року все буде трохи інакше; усі будуть готові до Олімпіади та висоти. Траса дуже складна. Доводиться докладати все більше й більше зусиль.
Я думаю, що готова до Олімпіади там. Це завжди гарне місце, у нас хороший готель, смачна їжа... Мені все ще здається, що попереду ще довгий шлях. У грудні це буде реальніше, ніж зараз", – зізналася Жулья.
У загальному заліку Кубка світу минулого сезону Сімон фінішувала третьою, поступившись Францисці Пройс та її товаришці по команді Лу Жанмонно.
28-річна француженка на Іграх-2022 стала срібною призеркою у змішаній естафеті. Сімон виборола чотири золоті медалі на Чемпіонаті світу з біатлону 2025 року у Швейцарії. Француженка очолила п'єдестал в індивідуальних, змішаних одиночних та мікстових змаганнях, а також в звичайній естафеті.
Нагадаємо, зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці озвучила свою головну мету на новий сезон.