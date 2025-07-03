Зіркова італійська біатлоністка назвала головну мету на сезон
Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці після вимушеної паузи через травму серйозно налаштована на новий сезон. За її словами, головну ставку вона зробить на домашні Олімпійські ігри в Кортіні та Мілані.
Слова Лізи передає Ski-nordique.net.
"Я думаю, мені була потрібна ця пауза, навіть якщо вона була вимушеною. Я була на межі – і фізично, і морально.
З того часу, як я почала займатися біатлоном, все відбувалося без зупинки. Хоч і вдавалося проходити через важкі періоди, я ніколи не мав стільки часу, щоб переварити все і задуматися.
Олімпіада – головна мета сезону, але поки що я про це не надто думаю, адже до неї ще далеко. За цей час може статися все, що завгодно. Я намагаюся жити сьогоднішнім днем, брати участь у перегонах і бути у своїй найкращій формі.
У будь-якому випадку буду щаслива знову надіти лижі на першому етапі Кубка світу, тому що минулої зими було важко дивитися все це по телевізору. Мені нема чого доводити. Все, чого я досягла – вже достатньо. І якщо цього достатньо для мене, то цього має бути достатньо і для інших", – сказала Ліза.
Нагадаємо, Віттоцці пропустила весь минулий сезон через травму спини. Раніше вона увійшла до складу збірної Італії на підготовку до сезону-2025/26.
Єдина нагорода Лізи на Олімпіаді сталася на Іграх-2018, коли збірна Італії здобула "бронзу" в змішаній естафеті.