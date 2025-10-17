Зірковий французький біатлоніст готовий завершити кар'єру після Олімпійських ігор

Зірковий біатлоніст Емільєн Жаклен не виключає, що після Олімпійських ігор завершить кар'єру. Влітку йому виповнилося лише 30 років.

Слова француза цитує Sport.de.

"Після Олімпіади я не знаю, що робитиму. Чесно кажучи, це залежатиме від моєї енергії та того, як я підійду до кожної гонки цієї зими. Чи втомлюся я в якийсь момент чи ні. Я відкритий до всього, до інших проєктів, до продовження чи припинення кар’єри. Підготовка до біатлону вимагає великої сили волі та відданості, але я не хочу робити все наполовину" – пояснив Жаклен.

Француз вже виграв п'ять золотих медалей на чемпіонатах світу з біатлону протягом своєї кар'єри. На зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні Жаклен виборов срібло як в естафеті, так і в змішаній естафеті.

"Я вірю в красиві історії. Я хотів би блиснути на Іграх у Мілані, бо мені не вистачає індивідуальної медалі, якою я б дуже пишався у своїй кар’єрі. Командні медалі також є реальною метою, бо у нас є група, яка виділяється в чоловічому біатлоні своєю стабільністю та результатами. Я точно хочу бути частиною цієї команди", – додав він.

Минулий сезон Жаклен завершив на сьомому місці в загальному заліку Кубка світу з біатлону. Це зробило ветерана третім найкращим серед французів після Еріка Перро (3-тє) та Кантена Фійона Майє (5-те).

Нагадаємо, біатлоніст збірної Австрії Фелікс Ляйтнер вирішив завершити спортивну кар’єру.