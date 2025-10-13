Відомий австрійський біатлоніст завершив кар'єру

Біатлоніст збірної Австрії Фелікс Ляйтнер вирішив завершити спортивну кар’єру.

Про це 28-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт і прощавайте. Багато днів стали найкращими, бо я міг переживати та святкувати моменти разом із найріднішими людьми. Сміятися, плакати, дивуватися й насолоджуватися.

Саме так я прожив і полюбив останні 16 років у чудовому біатлонному щоденному житті – і саме так збережу ці моменти в пам’яті. Дякую всім, хто мене підтримував", – сказав Ляйтнер.

Зазначимо, що Ляйтнер є чемпіоном Європи 2018 року та триразовим чемпіоном світу серед юніорів.

Раніше повідомлялося, що легендарна біатлоністка заробила 54 тисячі євро завдяки підприємницькій діяльності.