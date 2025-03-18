Зірковий норвезький біатлоніст виступить на змаганнях із лижних гонок

Відомий норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен цього тижня виступить на змаганнях із лижних гонок.

Про це сам спортсмен повідомив у коментарі TV2.

Нагадаємо, Крістіансена не включили до складу збірної Норвегії на два заключні етапи Кубку світу в Поклюці та Голменколлені. У 32-річного спортсмена таке рішення тренерського штабу викликало обурення.

Минулого вікенду він виступив на заключному етапі Кубку IBU в естонському Отепя, проте вирішив на цьому не завершувати сезон. Він виступить на Кубку Скандинавії з лижних гонок у Голо (Норвегія): 21 березня – у спринті вільним стилем, 23 березня – у масстарті на 20 км, також вільним стилем.

"Ментально я вражений. Я не хотів закінчувати сезон на Кубку IBU і вдавати, що все гаразд. У гонці на 20 кілометрів я можу залишатися в лідерах якомога довше і сподіваюся, що у мене буде достатньо імпульсу в спринті, якщо я отримаю відносно хороший стартовий номер. Інакше самоствердитися буде важко. Я ніколи не був у Голо, але чув, що ця траса мені підходить", – пояснив своє рішення Крістіансен.

Ветле Шостад Крістіансен є олімпійським чемпіоном 2022 року в чоловічій естафеті, триразовим чемпіоном світу, а також бронзовим призером Олімпійських ігор 2022 у масстарті.