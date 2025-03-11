Якби мав можливість, змінив би громадянство: Крістіансен влаштував скандал через непотрапляння на Кубок світу

32-річний Ветле-Шостад Крістіансен різко висловився щодо Норвезької асоціації біатлону та тренерського штабу національної команди після того, як його не включили до складу збірної на восьмий етап Кубка світу в словенській Поклюці.

Про це олімпійський чемпіон Пекіна-2022 розповів в інтерв'ю норвезькому виданню NRK.

"Я не розумію, чому вони не беруть мене до Поклюки. Я повністю розчарований, і якби це було можливо, я б змінив громадянство. Для мене це невиконання обов'язків з боку тренерів. Я вважаю, що це справді погана робота.

Замість Крістіансена в основну команду потрапили Йоханнес Дале-Шевдал та Ісак Фрей, для якого цей етап стане дебютним на Кубку світу. Водночас минулого тижня Ветле-Шостад Крістіансен продемонстрував чудову спортивну форму, здобувши перемогу в одній гонці та двічі фінішувавши другим на етапі Кубка IBU в естонському Отепя.

Федерація каже, що дуже хвилюється за психічне здоров'я спортсменів, а потім так з нами поводяться... Дивний вибір. Зараз я їду додому, і не буду брати участь в останньому етапі Кубка IBU цього тижня. Я більше не почуваюся комфортно з цим вибором. Крім того, я завжди перемагав Йоганнеса Дале-Шевдаля, коли був з ним в протистоянні в останньому тижні", – сказав Крістіансен в інтерв'ю.

У відповідь на запитання, кого саме він має на увазі, Крістіансен вказав на тренера зі стрільби Зігфріда Мазе, менеджера збірної Пера Арне Ботнана та головного тренера команди Егілa Крістіансена.

Ветле-Шостад Крістіансен є олімпійським чемпіоном 2022 року в чоловічій естафеті, триразовим чемпіоном світу, а також бронзовим призером Олімпійських ігор 2022 у масстарті.