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Зіркова норвезька біатлоністка пропустить Різдвяну гонку

Олег Дідух — 19 грудня 2024, 14:08
Зіркова норвезька біатлоністка пропустить Різдвяну гонку
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл пропустить шоу-гонку World Team Challenge 2024, відому також як Різдвяна гонка.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Норвежка відмовилася від участі у гонці через проблеми з серцем, які виникли у неї підчас першого етапу Кубку світу-2024/25 у фінському Контіолахті. Тандреволл пропустила другий етап у австрійському Гохфільцені, не виступить і на третьому етапі у французькому Ансі.

Замість Тандреволл напарницею Стурли Легрейда у складі збірної Норвегії стане Каролін Кноттен, яка перетворилася у лідера жіночої команди у поточному сезоні. Наразі вона йде восьмою в загальному заліку Кубку світу.

Нагадаємо, World Team Challenge 2024 пройде у суботу, 28 грудня у Гельзенкірхені. Україну в цій гонці представлять Дмитро Підручний і Юлія Джима.

Різдвяна гонка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл Стурла Легрейд

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