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Тандреволл: Моя серцева аритмія не є небезпечною

Олег Дідух — 12 грудня 2024, 12:50
Тандреволл: Моя серцева аритмія не є небезпечною
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos

Відома норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл розповіла про стан свого здоров’я після проблем із серцем, які виникли у неї підчас першого етапу Кубку світу в фінському Контіолахті.

Спортсменка написала про це в Instagram.

"Всім, хто питає, як у мене справи – дякую. Зі мною все добре, хоча, звичайно, я би хотіла зараз знаходитися у Гохфільцені. Я повідомлю, коли у мене будуть якісь новини.

Оскільки ЗМІ пишуть багато неправдивої інформації щодо мого здоров’я останніми днями, я хочу ще раз сказати: моя серцева аритмія не є небезпечною. Не можна порівнювати різні види серцевої аритмії, не знаючи усіх деталей. Якщо ви прочитали щось інше – не вірте. Краще довіртеся мені", – написала норвежка.

Нагадаємо, у Контіолахті у Тандреволл двічі виникали проблеми з серцем підчас особистих гонок – короткої індивідуальної гонки та спринта. Другий етап Кубку світу в австрійському Гохфільцені норвезька біатлоністка пропускає.

Кубок світу з біатлону Інгрід-Ланнмарк Тандреволл

Інгрід-Ланнмарк Тандреволл

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