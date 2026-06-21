Відома біатлоністка отримала струс мозку на тренуванні

Відома французька біатлоністка Софі Шово отримала струс мозку.

Про це повідомила сама спортсмена на особистій сторінці в Інстаграмі.

Інцидент трапився у четвер (18 червня) вранці. Шово тренувалася на велосипеді, і на спуску їй під колеса кинулася собака. Попри те, що 27-річна біатлоністка була в шоломі, вона отримала струс мозку.

Через цю травму Шово буде змушена пропустити перший тренувальний збір національної команди Франції, який стартував цього вікенду в Преманоні. Точні терміни її повернення до тренувань наразі не відомі.

Нагадаємо, минулий сезон Шово завершила лише на 87 місці в загальному заліку Кубку світу.

Раніше повідомлялося про те, що чоловіча збірна України проводить тренувальний збір у Швейцарії.