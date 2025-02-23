Бронзовий призер чемпіонату світу натякнув на завершення кар'єри після Олімпійських ігор

Німецький біатлоніст Йоганнес Кюн повідомив, що збирається завершити кар'єру після Олімпіади-2026.

Його слова цитує Sport.de.

"Я брав участь у всіх великих змаганнях з 2018 року, це мій останній чемпіонат світу. Мій план триває до Олімпіади 2026 року. Плани можуть змінитися, але на даний момент план такий. Чи завершу кар'єру після ОІ-2026? Мабуть, так", – зізнався Кюн.

Зазначимо, що він став бронзовим призером у складі збірної Німеччини в чоловічій естафеті на чемпіонаті світу, що проходить у швейцарському Ленцергайде. В індивідуальній гонці він фінішував 12-м.

Брав участь в Олімпійських іграх у Пхончхані та Пекіні. Його найкращий результат – 10-те місце на Іграх-2022 в масстарті.

Нагадаємо, раніше гренландський біатлоніст Сондре Слеттемарк заявив, що не збирається представляти США на Олімпіаді.