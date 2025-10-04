Головна зірка польського біатлону планує потрапити на Олімпійські ігри після декретної відпустки

Польська біатлоністка Моніка Хойніш-Старега повертається до виступів. Вона визнала, що після трирічного декрету це дуже непросто.

Її слова цитує Sport.de.

"Буду відвертою: повернутися важче, ніж я думала та очікувала. Але мені тепер простіше. Мій підхід інший – я роблю це з великою радістю. Мій син їздить на тренувальний збір зі мною та моєю мамою – вона є турботливою бабусею. Я не могла мріяти про кращу ситуацію", – сказала Моніка.

Хойніш-Старега має амбітну мету на сезон-2025/26.

" Мета – кваліфікуватися на Олімпійські ігри. Я хотіла б бути там у хорошій формі, хоча знаю, що це буде нелегко", – зізналася спортсменка.

34-річна полячка перестала виступати в березні 2022-го. Спортсменка поновила тренування у жовтні минулого року.

Моніка завойовувала "бронзу" в массстарті на ЧС-2013. У тому ж році вона здобула два "срібла" на Універсіаді.

Нагадаємо, легендарна біатлоністка Кайса Макяряйнен, яка завершила кар'єру 5 років тому, виграла лижну гонку Joensuu Run на 10 км.