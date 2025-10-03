Українська правда
Легенда біталону виграла лижну гонку на 10 км. Вона завершила кар'єру 5 років тому

Руслан Травкін — 3 жовтня 2025, 09:22
Кайса Макяряйнен
Легендарна біатлоністка Кайса Макяряйнен, яка завершила кар'єру 5 років тому, виграла лижну гонку Joensuu Run на 10 км.

Про це повідомляє Ski-Nordique.net.

Вона показала час 35:32. Кайса випередила свою найближчу конкурентку на 38 секунд, покращивши власний час минулого року (36:38).

Її результат заслужив би 8-е місце в чоловічих перегонах, яке виграв Саму Аувінен.

Макаряйнен завершила кар'єру ще в 2020 році, виступаючи лише на змаганнях на батьківщині. Зокрема, минулими вихідними Макаряйнен виграла дві золоті медалі чемпіонату Фінляндії в 2025 році.

