Зміни у старт-листі спринту в Голменколлені: українки стартуватимуть у другій групі

Стартовий лист біатлоністок у жіночому спринті на Кубку світу в Голменколлені зазнав змін через погодні умови в Норвегії.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Організатори змінили порядок старту лідерок гонки, які розпочнуть спринт у першій групі.

В результаті змін усі українські біатлоністки стартуватимуть у другій групі. Зокрема Христина Дмитренко отримала 52-й стартовий номер замість 35-го, а Олександра Меркушина переведена з 51-ї на 60-ту позицію.

У решти українських біатлоністок номери не змінилися.

Оновлені стартові номери українських біатлоністок:

52. Христина Дмитренко

60. Олександра Меркушина

74. Анастасія Меркушина

77. Дарина Чалик

82. Олена Городна

85. Юлія Джима

Нагадаємо, що жіночий спринт у Голменколлені відбудеться у четвер, 19 березня. Гонка розпочнеться о 17:15 за київським часом.