Зміни у старт-листі спринту в Голменколлені: українки стартуватимуть у другій групі
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Стартовий лист біатлоністок у жіночому спринті на Кубку світу в Голменколлені зазнав змін через погодні умови в Норвегії.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Організатори змінили порядок старту лідерок гонки, які розпочнуть спринт у першій групі.
В результаті змін усі українські біатлоністки стартуватимуть у другій групі. Зокрема Христина Дмитренко отримала 52-й стартовий номер замість 35-го, а Олександра Меркушина переведена з 51-ї на 60-ту позицію.
У решти українських біатлоністок номери не змінилися.
Оновлені стартові номери українських біатлоністок:
- 52. Христина Дмитренко
- 60. Олександра Меркушина
- 74. Анастасія Меркушина
- 77. Дарина Чалик
- 82. Олена Городна
- 85. Юлія Джима
Нагадаємо, що жіночий спринт у Голменколлені відбудеться у четвер, 19 березня. Гонка розпочнеться о 17:15 за київським часом.