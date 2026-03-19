Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Зміни у старт-листі спринту в Голменколлені: українки стартуватимуть у другій групі

Сергій Шаховець — 19 березня 2026, 15:13
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Стартовий лист біатлоністок у жіночому спринті на Кубку світу в Голменколлені зазнав змін через погодні умови в Норвегії.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Організатори змінили порядок старту лідерок гонки, які розпочнуть спринт у першій групі.

В результаті змін усі українські біатлоністки стартуватимуть у другій групі. Зокрема Христина Дмитренко отримала 52-й стартовий номер замість 35-го, а Олександра Меркушина переведена з 51-ї на 60-ту позицію.

У решти українських біатлоністок номери не змінилися.

Оновлені стартові номери українських біатлоністок:

  • 52. Христина Дмитренко
  • 60. Олександра Меркушина
  • 74. Анастасія Меркушина
  • 77. Дарина Чалик
  • 82. Олена Городна
  • 85. Юлія Джима

Нагадаємо, що жіночий спринт у Голменколлені відбудеться у четвер, 19 березня. Гонка розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію спринту.


Кубок світу з біатлону

Останні новини