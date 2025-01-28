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Визначилися стартові склади збірної України на індивідуальні гонки ЧЄ-2025

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 19:22
Визначилися стартові склади збірної України на індивідуальні гонки ЧЄ-2025
Богдан Цимбал
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України визначився зі складами на чоловічу та жіночу індивідуальні гонки на чемпіонаті Європи 2025, що стартує завтра, 29 січня, в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Про це повідомила пресслужба IBU.

У чоловіків стартувати будуть: Богдан Цимбал (7), Артем Тищенко (57), Руслан Ткаленко (66), Денис Насико (88), Роман Боровик (122).

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У жіночій гонці Україну представлятимуть: Олександра Меркушина (20), Анастасія Меркушина (55), Анна Кривонос (52), Дарина Чалик (72), Лілія Стеблина (105).

Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло.

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

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Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату Європи 2025.

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