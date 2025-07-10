Підручний та Лесюк продовжать підготовку до олімпійського сезону за межами Євросоюзу

Біатлоністи збірної України Дмитро Підручний і Тарас Лесюк наступний тренувальний збір проведуть в Норвегії.

Про це "Чемпіону" повідомив Тарас Лесюк.

"До неділі, 13 липня, ще тренуємось в австрійському Обертілліяху, звідти вирушаємо додому, а потім на збір у Норвегію", – сказав біатлоніст в коментарі "Чемпіону".

Зазначимо, що Дмитро Підручний і Тарас Лесюк тренуються під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри, який довгий час очолював чоловічу збірну України, а потім став особистим тренером Підручного.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, збір в італійському Антгольці завершила жіноча збірна України.

Додамо, що Норвегія не входить до Європейського Союзу, але співпрацює з ним через Європейську економічну зону. Вона дотримується частини правил ЄС, зберігаючи незалежність у ключових сферах.