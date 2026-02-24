Дві заміни після Олімпіади-2026: збірна України назвала склад на етап Кубку світу в Контіолахті

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова визначилася зі складом команди на сьомий етап Кубку світу в Контіолахті.

Про це вона розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

У збірній України відбулося дві зміни у порівнянні зі складом команди на Олімпійських іграх 2026: Антон Дудченко та Тарас Лесюк змагатимуться на рівні Кубку IBU, а до першої команди повернуться Богдан Цимбал і Артем Тищенко.

Склад збірної України: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

"У нас була проблема з американськими візами, тож поїдуть ті, хто мав їхати. Вирішували й результати стартів: і на Олімпійських іграх, і на Кубку світу, і на Кубку IBU. Аналізували, хто куди поїде", – розповіла Бєлова.

Сьомий етап Кубку світу у фінському Контіолахті триватиме з 5 по 8 березня. У програмі змагань індивідуальні гонки, масстарти та класичні естафети серед чоловіків і жінок.

Американський етап Кубку IBU розпочнеться в Лейк-Плесіді 26 лютого.

Нагадаємо, що на Іграх-2026 Лесюк та Дудченко провели по дві гонки. В "індивідуалці" Дудченко тоді фінішував 35-м, а Лесюк завершив гонку на 65-му місці. У спринті Антон показав найгірший результат на ОІ-2026 – 88-й, а Тарас взяв участь у чоловічій естафеті, де "синьо-жовті" посіли 16-те місце.