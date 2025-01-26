Визначився склад чоловічої збірної України на індивідуальну гонку чемпіонату Європи

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на індивідуальну гонку чемпіонату Європи.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Участь у гонці візьмуть Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал та Роман Боровик.

Індивідуальна гонка відбудеться у середу, 29 січня.

Раніше повідомлялося, що європейську першість пропустить капітан збірної України Дмитро Підручний. Це рішення тренерський штаб ухвалив після гонки переслідування на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці, в якій 33-річний біатлоніст не зміг фінішувати.

Очікується, що біатлоністи основної української команди виступлять лише в естафеті. У решті гонок Україну представлятимуть спортсмени команди Б.

Чемпіонат Європи 2025 з біатлону пройде з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло.