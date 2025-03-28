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Всесвітні ігри військовослужбовців: Україна посіла 7 місце в гонці патрулів

Денис Шаховець — 28 березня 2025, 14:15
Всесвітні ігри військовослужбовців: Україна посіла 7 місце в гонці патрулів
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська жіноча збірна завершила виступ на Всесвітніх іграх військовослужбовців. У гонці патрулів українки посіли 7 місце.

Українську команду представляли Юлія Джима, Анна Кривонос, Валерія Дмитренко та лижниця Вікторія Олех.

Перемогла у спортивно-прикладній дисципліні Франція, срібло в Італії, а бронзовими призерками стали шведки.

Результати гонки:

  • 1. Франція – 37:06,3
  • 2. Італія – 38:23,7
  • 3. Швеція – 38:40,3
  • ...
  • 7. Україна – 41:41,9

За форматом ця дисципліна нагадує командну гонку, яка з часом еволюціонувала в класичну естафету.

Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті перша українська команда фінішувала на 7 позиції, друга – на 13-й.

Змагання у швейцарському Люцерні завершаться 30 березня.

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