Всесвітні ігри військовослужбовців: Україна посіла 7 місце в гонці патрулів
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Українська жіноча збірна завершила виступ на Всесвітніх іграх військовослужбовців. У гонці патрулів українки посіли 7 місце.
Українську команду представляли Юлія Джима, Анна Кривонос, Валерія Дмитренко та лижниця Вікторія Олех.
Перемогла у спортивно-прикладній дисципліні Франція, срібло в Італії, а бронзовими призерками стали шведки.
Результати гонки:
- 1. Франція – 37:06,3
- 2. Італія – 38:23,7
- 3. Швеція – 38:40,3
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- 7. Україна – 41:41,9
За форматом ця дисципліна нагадує командну гонку, яка з часом еволюціонувала в класичну естафету.
Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті перша українська команда фінішувала на 7 позиції, друга – на 13-й.
Змагання у швейцарському Люцерні завершаться 30 березня.