Всесвітні ігри військовослужбовців: Україна посіла 7 місце в гонці патрулів

Українська жіноча збірна завершила виступ на Всесвітніх іграх військовослужбовців. У гонці патрулів українки посіли 7 місце.

Українську команду представляли Юлія Джима, Анна Кривонос, Валерія Дмитренко та лижниця Вікторія Олех.

Перемогла у спортивно-прикладній дисципліні Франція, срібло в Італії, а бронзовими призерками стали шведки.

1. Франція – 37:06,3

2. Італія – 38:23,7

3. Швеція – 38:40,3

...

7. Україна – 41:41,9

За форматом ця дисципліна нагадує командну гонку, яка з часом еволюціонувала в класичну естафету.

Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті перша українська команда фінішувала на 7 позиції, друга – на 13-й.

Змагання у швейцарському Люцерні завершаться 30 березня.