Всесвітні ігри військовослужбовців: Перро виграв спринт, Насико – 11-й

Український біатлоніст Денис Насико посів 11 місце у спринтерській гонці на Всесвітніх іграх військовослужбовців, які відбуваються у швейцарському Люцерні.

Ще два українці, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал завершили гонку у чільній тридцятці. Артем Тищенко опинився за межами топ-40.

Впевнену перемогу здобув відомий французький біатлоніст Ерік Перро. Срібло здобув господар траси, швейцарець Йоша Буркгальтер. А бронзова нагорода несподівано дісталась представнику Естонії, 19-річному Якобу Кульбіну.

Всесвітні ігри військовослужбовців 2025. Жіночий спринт

1. Ерік Перро (Франція | 1+0) 25:25,1

2. Йоша Буркгальтер (Швейцарія | 1+0) +1:09,2

3. Якоб Кульбін (Естонія | 0+0) +1:10,5

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11. Денис Насико (Україна | 1+0) +1:51,2

24. Руслан Ткаленко (Україна | 1+1) +2:36,2

28. Богдан Цимбал (Україна | 2+0) +2:51,8

44. Артем Тищенко (Україна | 2+1) +4:40,2

Участь в гонці взяв 71 біатлоніст.

Відзначимо, що цю гонку провалив відомий німецький біатлоніст Юстус Штрелоу. На стрільбі стоячи він припустився 5 промахів і завершив гонку 46-м.

Чотири штрафних кола в пасиві мав титулований італієць Лукас Гофер, який посів 13 підсумкове місце

В четвер, 27 березня, в межах першості відбудеться змішана естафета.

Нагадаємо, сьогодні на Іграх відбувся жіночий спринт. Найкращий результат з поміж українок продемонструвала Юлія Джима.