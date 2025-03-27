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Україна посіла 7 місце у змішаній естафеті на Всесвітніх іграх військовослужбовців

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 12:19
Україна посіла 7 місце у змішаній естафеті на Всесвітніх іграх військовослужбовців
Юлія Джима
Getty Images

Дві українські команди взяли участь у змішаній естафеті Всесвітніх ігор військовослужбовців, але не змогли поборотись за медалі.

Команда, яку представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Денис Насико та Руслан Ткаленко посіла сьоме місце.

Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Артем Тищенко та Богдан Цимбал, які представляли другу команду України, посіли 13 місце.

Перше місце у гонці посіла збірна Франції, яку представляли Лу Жанмонно, Паула Боте, Емільєн Клод та Ерік Перро, яким українці програли понад 2 хвилини.

Нагадаємо, на Іграх вже відбулися спринтерські гонки. Серед українських чоловіків найкращий результат показав Денис Насико, а серед жінок – Юлія Джима.

Раніше українські скелелази здобули дві нагороди на Всесвітніх іграх військовослужбовців.

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