З дебютантами і всіма найсильнішими. Фінляндія назвала склад на етап у Естерсунді

Тренерський штаб збірної Фінляндії з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу з біатлону сезону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Фінляндії.

До Швеції відправляться 10 спортсменів – по 5 чоловіків і жінок.

Чоловіки: Туомас Хар'юла, Оллі Хіденсало, Калле Лоуккаанхухта, Туркка Ніємінен, Теро Сеппяля

Жінки: Інка Хямяляйнен, Ноора Кайса Керянен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо, Суві Мінккінен

У складі чоловічої збірної одразу два дебютанти Кубку світу – Калле Лоуккаанхухта та Туркка Ніємінен. При чому, на рахунку 22-річного Ніємінена досі немає жодного виступу навіть на Кубку IBU. Його ровесник Лоуккаанхухта суміщає біатлон із виступами в лижних гонках.

Досвідчений Отто Інвеніус провів відбірковий турнір настільки невдало, що не відібрався навіть на Кубок IBU.

Перший етап Кубку світу-2025/26 в Естерсунді відбудеться з 29 листопада до 7 грудня. Раніше зі своїм складом визначилася збірна Норвегії.