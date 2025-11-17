Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

З дебютантами і всіма найсильнішими. Фінляндія назвала склад на етап у Естерсунді

Олег Дідух — 17 листопада 2025, 19:26
З дебютантами і всіма найсильнішими. Фінляндія назвала склад на етап у Естерсунді
Суві Мінккінен
instagram.com/suviminkkinen

Тренерський штаб збірної Фінляндії з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу з біатлону сезону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Фінляндії.

До Швеції відправляться 10 спортсменів – по 5 чоловіків і жінок.

  • Чоловіки: Туомас Хар'юла, Оллі Хіденсало, Калле Лоуккаанхухта, Туркка Ніємінен, Теро Сеппяля
  • Жінки: Інка Хямяляйнен, Ноора Кайса Керянен, Венла Лехтонен, Соня Лейнамо, Суві Мінккінен

У складі чоловічої збірної одразу два дебютанти Кубку світу – Калле Лоуккаанхухта та Туркка Ніємінен. При чому, на рахунку 22-річного Ніємінена досі немає жодного виступу навіть на Кубку IBU. Його ровесник Лоуккаанхухта суміщає біатлон із виступами в лижних гонках.

Досвідчений Отто Інвеніус провів відбірковий турнір настільки невдало, що не відібрався навіть на Кубок IBU.

Перший етап Кубку світу-2025/26 в Естерсунді відбудеться з 29 листопада до 7 грудня. Раніше зі своїм складом визначилася збірна Норвегії.

Кубок світу з біатлону Суві Мінккінен

Кубок світу з біатлону

Збірна Норвегії оголосила склад на перший етап Кубку світу
Збірна Німеччини визначилася зі складом на перший етап Кубку світу
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Це для мене найбільший стимул: Валерія Дмитренко – про цілі на наступний сезон
IBU з сезону 2026/27 змінить правила вручення Великого кришталевого глобуса

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік