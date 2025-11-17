Збірна Норвегії оголосила склад на перший етап Кубку світу

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом чоловічої та жіночої команди на перший етап Кубку світу в шведському Естерсунді.

Про це повідомляє пресслужба Норвезького біатлонного союзу.

До складу увійшло 13 спортсменів – 7 чоловіків і 6 жінок.

Чоловіки: Стурла Легрейд, Вебйорн Соерум, Мартін Ульдаль, Ендре Стрьомсхейм, Ветле Шостад Крістіансен, Ісак Фрай, Йохан-Олав Ботн.

Жінки: Марен Кіркейде, Каролін Кноттен, Інгрід Тандреволл, Рагнільд Фемстейневік, Маріт Ойгард, Марте Кракстад Йохансен

Остаточний склад був сформований за підсумками передсезонного турніру в Гейло.

Перший етап Кубку світу-2025/26 в Естерсунді відбудеться з 29 листопада до 7 грудня. Раніше зі своїм складом визначилася чоловіча збірна Німеччини.