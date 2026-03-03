Українець Біланенко з чотирма колами штрафу посів 35 місце у спринті на ЮЧС-2026

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що триває у німецькому Арбері, відбулася спринтерська гонка серед спортсменів у віковій категорії U-21.

Україну в спринті представляли чотири біатлоністи: Олександр Біланенко, Дмитро Крюков, Іван Стеблина та Андрій Мороз.

Найкращий результат серед "синьо-жовтих" показав Біланенко, який з чотирма колами штрафу завершив гонку на 35 місці. До топ-40 також потрапив Стеблина, який чисто відстрілявся на "стійці", але допустив два промахи на "лежці".

Чемпіоном світу у спринті став поляк Гжегож Галіца. Швед Філіп Ліндквіст-Флоттен з чистою стрільбою здобув "срібло", а норвежець Каспер Калькенберг піднявся на третій щабель п'єдесталу.

Юніорський ЧС-2026 з біатлону. Спринт, юніори

1. Гжегож Галіца (Польща, 0+2) 27:46.4

2. Філіп Ліндквіст-Флоттен (Швеція, 0+0) +23.7

3. Каспер Калькенберг (Норвегія, 0+0) +32.0

...

35. Олександр Біланенко (Україна, 2+2) +2:52.1

37. Іван Стеблина (Україна, 2+0) +2:58.5

63. Дмитро Крюков (Україна, 2+2) +5:07.0

Андрій Мороз (Україна, 4+2)

Нагадаємо, що у вівторок, 3 березня, також відбулася спринтерська гонка серед юнаків вікової категорії U-19, де найкраще серед українців виступив Тарас Тарасюк, який посів 9 місце.