Біланенко заїхав до квіткової церемонії за підсумками спринту на ЮЧЄ-2026

Український біатлоніст Олександр Біланенко фінішував у зоні квіткової церемонії за підсумками спринтерської гонки, яка відбулася в межах юніорського чемпіонату Європи в Іматрі.

Він чисто відпрацював на вогневих рубежах та показав 6-й результат, відставши від переможця на 1:06 хвилин.

Непогану гонку провів і Тарас Тарасюк, якому трохи не вистачило до потрапляння в топ-20.

Юніорський чемпіонат Європи з біатлону

Спринт, юніори

1. Владімір Кочманек (Чехія, 0+0) 25:14,3

2. Мартін Матко (Словаччина, 0+1) +12,2

3. Давид Еліас (Чехія, 1+1) +39,1

...

6. Олександр Біланенко (Україна, 0+0) +1:06,3

21. Тарас Тарасюк (Україна, 1+0) +1:47,3

36. Дмитро Крюков (Україна, 1+1) +2:20,6

54. Іван Стеблина (Україна, 2+3) +3:20,2

66. Захар Кикоть (Україна, 1+3) +3:42,9

77. Кирило Кульчицький (Україна, 0+3) +4:35,9

79. Богдан Богач (Україна, 0+1) +4:45,4

Напередодні на ЧЄ відбувся і жіночий спринт, де у квітковій зоні фінішували Ксенія Приходько та Вікторія Хвостенко.