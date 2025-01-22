Українські біатлоністи провалили стартову гонку юніорського чемпіонату Європи

У німецькому місті Альтенберг індивідуальною гонкою стартував юнацький чемпіонат Європи з біатлону, в якій брали участь українські спортсмени.

На жаль, для нашої збірної гонка склалась невдало, а до залікової зони потрапив лише Олександр Біланенко, маючи у своєму пасиві чотири штрафні кола.

Дмитро Крюков завершив виступ на 50 місці із п'ятьма хибами на вогневих рубежах.

Тарас Тарасюк, Михайло Хміль та Андрій Мороз провалили стрільбу, записавши у свій пасив 22 хиби на стрільбі на трьох.

Переможцем індивідуальної гонки став Ґжеґош Ґаліца з Польщі, який мав дві хиби на стрільбі, але значно випередив суперників за швидкістю.

Результат індивідуальної гонки:

1. Ґжеґош Ґаліца (Польща, 1+1+0+0) 41:35,7

2. Антонен Делзоль (Франція, 2+0+0+0) +38,2

3. Артур Ішкаков (Словаччина, 0+0+0+1) +50,4

...

29. Олександр Біланенко (Україна, 2+1+0+1) +5:10,7

50. Дмитро Крюков (Україна, 0+3+2+0) +7:00,3

54. Тарас Тарасюк (Україна, 1+3+0+1) +7:17,9

73. Михайло Хміль (Україна, 1+2+2+4) +9:38,8

98. Андрій Мороз (Україна, 1+3+0+4) +12:44,2

Нагадаємо, раніше 22-річний український біатлоніст Степан Кінаш переніс операцію на серці.