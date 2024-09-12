Де дивитись перегони City Biathlon 2024 у Дрездені

15 вересня у німецькому Дрездені відбудеться шоу-гонка City Biathlon 2024, яка раніше традиційно проходила у Вісбадені.

У гонці візьмуть участь 20 спортсменів — по 10 чоловіків та жінок з різних країн Змагання відбудуться у вигляді мас-старту.

Читайте також : Став відомий повний склад учасників шоу-гонки City Biathlon 2024

Єдиною представницею України стане 33-річна Юлія Джима, яка вже вчетверте братиме участь у змаганнях, що раніше проводилися у Вісбадені.

Розклад гонок City Biathlon-2024 у Дрездені

15 вересня, 13:50: жіноча кваліфікація

15 вересня, 14:30: чоловіча кваліфікація

15 вересня, 17:25: жіночий масстарт

15 вересня, 18:15: чоловічий масстарт

В Україні офіційним транслятором City Biathlon 2024 є Суспільне Спорт.

Учасники City Biathlon 2024 виступлять на лижоролерах у кваліфікаційних та фінальних заїздах. Кожна гонка буде включати п’ять кіл і чотири вогневі рубежі.