Де дивитись перегони City Biathlon 2024 у Дрездені
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15 вересня у німецькому Дрездені відбудеться шоу-гонка City Biathlon 2024, яка раніше традиційно проходила у Вісбадені.
У гонці візьмуть участь 20 спортсменів — по 10 чоловіків та жінок з різних країн Змагання відбудуться у вигляді мас-старту.
Єдиною представницею України стане 33-річна Юлія Джима, яка вже вчетверте братиме участь у змаганнях, що раніше проводилися у Вісбадені.
Розклад гонок City Biathlon-2024 у Дрездені
- 15 вересня, 13:50: жіноча кваліфікація
- 15 вересня, 14:30: чоловіча кваліфікація
- 15 вересня, 17:25: жіночий масстарт
- 15 вересня, 18:15: чоловічий масстарт
В Україні офіційним транслятором City Biathlon 2024 є Суспільне Спорт.
Учасники City Biathlon 2024 виступлять на лижоролерах у кваліфікаційних та фінальних заїздах. Кожна гонка буде включати п’ять кіл і чотири вогневі рубежі.