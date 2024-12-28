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Джима та Підручний посіли третє місце в масстарті Різдвяної гонки 2024

Денис Шаховець — 28 грудня 2024, 19:45
Джима та Підручний посіли третє місце в масстарті Різдвяної гонки 2024
Юлія Джима та Дмитро Підручний
Getty Images

У суботу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені проходить традиційна біатлонна Різдвяна гонка, в якій Україну представляють Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У масстарті, який є першою частиною цієї шоу-гонки, наші земляки зробили сумарно три промахи й посіли третє місце, програвши переможцям одну хвилину.

Виграли масстарт норвежці Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд. Останній на останній стрільбі зміг вирвати перемогу у француза Фаб'єна Клода, який разом із Жюлією Сімон вигравав цю шоу-гонку у 2022 та 2023 роках.

Результати масстарту Різдвяної гонки 2024
Результати масстарту Різдвяної гонки 2024

Результати масстарту:

  • 1.  Норвегія | Кароліне-Оффіґстад Кноттен / Стурла Легрейд (3)  33:50,3
  • 2. Франція | Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (7)  +37,2
  • 3. Україна | Юлія Джима / Дмитро Підручний (3)  +1:01,9
  • 4. Німеччина | Анна Вайдель / Юстус Штрелов (6)  +1:10,1
  • 5. Німеччина | Франциска Пройсс / Філіпп Наврат (4)  +1:16,0
  • 6. Швеція | Анна Маґнуссон / Єспер Нелін (8)  +1:39,0
  • 7. Словенія | Полона Клеменчіч / Яков Фак (6)  +1:41,1
  • 8. Латвія | Байба Бендіка / Андрейс Расторґуєвс (8)  +1:42,3
  • 9. Бельгія | Лотте Лі / Флоран Клод (7)  +2:21,8
  • 10. Чехія | Джессіка Їслова / Міхал Крчмарж (10)  +2:46,5

У гонці переслідування, яка розпочнеться о 20:20, час, програний у масстарті, буде розділений на два. Таким чином, українці розпочнуть персьют третіми, з відставанням у 30 секунд від норвежців та 12 секунд від французів.

Нагадаємо, в конкурсі стрільців перед гонкою Дмитро Підручний посів 3-тє місце, поступившись лише норвежцям Каролін Кноттен та Стурлі Легрейду!

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