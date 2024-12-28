Джима та Підручний посіли третє місце в масстарті Різдвяної гонки 2024

У суботу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені проходить традиційна біатлонна Різдвяна гонка, в якій Україну представляють Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У масстарті, який є першою частиною цієї шоу-гонки, наші земляки зробили сумарно три промахи й посіли третє місце, програвши переможцям одну хвилину.

Виграли масстарт норвежці Каролін Кноттен та Стурла Леґрейд. Останній на останній стрільбі зміг вирвати перемогу у француза Фаб'єна Клода, який разом із Жюлією Сімон вигравав цю шоу-гонку у 2022 та 2023 роках.

Результати масстарту Різдвяної гонки 2024

Результати масстарту:

1. Норвегія | Кароліне-Оффіґстад Кноттен / Стурла Легрейд (3) 33:50,3

2. Франція | Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (7) +37,2

3. Україна | Юлія Джима / Дмитро Підручний (3) +1:01,9

4. Німеччина | Анна Вайдель / Юстус Штрелов (6) +1:10,1

5. Німеччина | Франциска Пройсс / Філіпп Наврат (4) +1:16,0

6. Швеція | Анна Маґнуссон / Єспер Нелін (8) +1:39,0

7. Словенія | Полона Клеменчіч / Яков Фак (6) +1:41,1

8. Латвія | Байба Бендіка / Андрейс Расторґуєвс (8) +1:42,3

9. Бельгія | Лотте Лі / Флоран Клод (7) +2:21,8

10. Чехія | Джессіка Їслова / Міхал Крчмарж (10) +2:46,5

У гонці переслідування, яка розпочнеться о 20:20, час, програний у масстарті, буде розділений на два. Таким чином, українці розпочнуть персьют третіми, з відставанням у 30 секунд від норвежців та 12 секунд від французів.

Нагадаємо, в конкурсі стрільців перед гонкою Дмитро Підручний посів 3-тє місце, поступившись лише норвежцям Каролін Кноттен та Стурлі Легрейду!