Підручний посів третє місце в конкурсі стрільців на Різдвяній гонці

У Гельзенкірхені розпочалась традиційна Різдвяна гонка, в якій Україну представляють Юлія Джима та Дмитро Підручний.

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Український біатлоніст посів третє місце у конкурсі стрільців. На другому місці розташувався Каролін Кноттен, а виграв змагання Стурла Легрейд.

Нагадаємо, що раніше Підручний вигравав конкурс стрільців у 2019 та 2020 роках.

Зазанчимо, що сайті Чемпіон доступна онлайн-трансляція Різдвяної гонки-2024.