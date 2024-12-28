Підручний посів третє місце в конкурсі стрільців на Різдвяній гонці
Дмитро Підручний
Biathlon.com.ua
У Гельзенкірхені розпочалась традиційна Різдвяна гонка, в якій Україну представляють Юлія Джима та Дмитро Підручний.
Український біатлоніст посів третє місце у конкурсі стрільців. На другому місці розташувався Каролін Кноттен, а виграв змагання Стурла Легрейд.
Нагадаємо, що раніше Підручний вигравав конкурс стрільців у 2019 та 2020 роках.
Зазанчимо, що сайті Чемпіон доступна онлайн-трансляція Різдвяної гонки-2024.