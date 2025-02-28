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ЮЧС-2025. Українські юніори посіли 5 місце у змішаній естафеті

Денис Шаховець — 28 лютого 2025, 18:28
ЮЧС-2025. Українські юніори посіли 5 місце у змішаній естафеті
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Збірна України з біатлону U-21 фінішувала п'ятою у класичній змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу, що проходить у шведському Естерсунді.

На першій стрільбі українська стартерка Олександра Меркушина заробила коло штрафу, після чого Олена Городна, Богдан Борковський та Сергій Супрун не змогли повернутися в боротьбу за медалі.

Золоті медалі виграли німецькі юніори, французи стали віцечемпіонами світу, а бронзові медалі здобула команда Австрії.

ЮЧС-2025. Змішана естафета (U-21)

  • 1. Німеччина (0+9) 1:12:01,2
  • 2. Франція (4+13) +16,9
  • 3. Австрія (0+10) +18,5
  • 4. Норвегія (1+10) +1:00,8
  • 5. Україна (1+13) +1:04,6
  • 6. Болгарія (0+10) +1:04,8
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Нагадаємо, в категорії U-19 українські біатлоністи у змішаній естафеті посіли 6 місце.

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