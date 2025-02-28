ЮЧС-2025. Українські юніори посіли 5 місце у змішаній естафеті

Збірна України з біатлону U-21 фінішувала п'ятою у класичній змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу, що проходить у шведському Естерсунді.

На першій стрільбі українська стартерка Олександра Меркушина заробила коло штрафу, після чого Олена Городна, Богдан Борковський та Сергій Супрун не змогли повернутися в боротьбу за медалі.

Золоті медалі виграли німецькі юніори, французи стали віцечемпіонами світу, а бронзові медалі здобула команда Австрії.

ЮЧС-2025. Змішана естафета (U-21)

1. Німеччина (0+9) 1:12:01,2

2. Франція (4+13) +16,9

3. Австрія (0+10) +18,5

4. Норвегія (1+10) +1:00,8

5. Україна (1+13) +1:04,6

6. Болгарія (0+10) +1:04,8

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Нагадаємо, в категорії U-19 українські біатлоністи у змішаній естафеті посіли 6 місце.