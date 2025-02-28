ЮЧС-2025. Україна U-19 фінішувала шостою у змішаній естафеті

Збірна України з біатлону U-19 посіла шосте місце у класичній змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу, що проходить у шведському Естерсунді.

Ірина Шевченко, Поліна Пуцко, Олександр Біланенко і Тарас Тарасюк пройшли вогневі рубежі без штрафних кіл, використавши на чотирьох сумарно вісім запасних патронів.

У фінішному спурті Тарасюк, який виступав на останньому етапі, до кінця боровся за шосте місце з чеським спортсменом, проте фотофініш вказав на те, що українець пізніше перетнув смужку.

Чемпіонами світу стали норвежці. Срібні медалі, попри три штрафні кола, здобули німецькі біатлоністи, а на третій щабель п'єдесталу пошани піднялися французи.

ЮЧС-2025. Результати змішаної естафети (U-19)

1. Норвегія (0+9) +1:13:44,4

2. Німеччина (3+10) +25,9

3. Франція (0+12) +49,7

4. Канада (0+6) +1:31,3

5. Чехія (2+15) +1:38,9

6. Україна (0+8) +1:38,9

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Також сьогодні, 28 лютого, в Естерсунді відбудеться змішана естафета серед біатлоністів віком до 21 року (юніори та юніорки).