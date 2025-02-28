ЮЧС-2025. Україна U-19 фінішувала шостою у змішаній естафеті
Збірна України з біатлону U-19 посіла шосте місце у класичній змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу, що проходить у шведському Естерсунді.
Ірина Шевченко, Поліна Пуцко, Олександр Біланенко і Тарас Тарасюк пройшли вогневі рубежі без штрафних кіл, використавши на чотирьох сумарно вісім запасних патронів.
У фінішному спурті Тарасюк, який виступав на останньому етапі, до кінця боровся за шосте місце з чеським спортсменом, проте фотофініш вказав на те, що українець пізніше перетнув смужку.
Чемпіонами світу стали норвежці. Срібні медалі, попри три штрафні кола, здобули німецькі біатлоністи, а на третій щабель п'єдесталу пошани піднялися французи.
ЮЧС-2025. Результати змішаної естафети (U-19)
- 1. Норвегія (0+9) +1:13:44,4
- 2. Німеччина (3+10) +25,9
- 3. Франція (0+12) +49,7
- 4. Канада (0+6) +1:31,3
- 5. Чехія (2+15) +1:38,9
- 6. Україна (0+8) +1:38,9
Також сьогодні, 28 лютого, в Естерсунді відбудеться змішана естафета серед біатлоністів віком до 21 року (юніори та юніорки).