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ЮЧС-2025. Україна U-19 фінішувала шостою у змішаній естафеті

Денис Шаховець — 28 лютого 2025, 14:49
ЮЧС-2025. Україна U-19 фінішувала шостою у змішаній естафеті
Ірина Шевченко
НОК України

Збірна України з біатлону U-19 посіла шосте місце у класичній змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу, що проходить у шведському Естерсунді.

Ірина Шевченко, Поліна Пуцко, Олександр Біланенко і Тарас Тарасюк пройшли вогневі рубежі без штрафних кіл, використавши на чотирьох сумарно вісім запасних патронів.

У фінішному спурті Тарасюк, який виступав на останньому етапі, до кінця боровся за шосте місце з чеським спортсменом, проте фотофініш вказав на те, що українець пізніше перетнув смужку.

Чемпіонами світу стали норвежці. Срібні медалі, попри три штрафні кола, здобули німецькі біатлоністи, а на третій щабель п'єдесталу пошани піднялися французи.

ЮЧС-2025. Результати змішаної естафети (U-19)

  • 1. Норвегія (0+9) +1:13:44,4
  • 2. Німеччина (3+10) +25,9
  • 3. Франція (0+12) +49,7
  • 4. Канада (0+6) +1:31,3
  • 5. Чехія (2+15) +1:38,9
  • 6. Україна (0+8) +1:38,9
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Також сьогодні, 28 лютого, в Естерсунді відбудеться змішана естафета серед біатлоністів віком до 21 року (юніори та юніорки).

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