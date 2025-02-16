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Українські біатлоністи не вийдуть на старт змішаної естафети ЄЮОФ-2025

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 10:13
Українські біатлоністи не вийдуть на старт змішаної естафети ЄЮОФ-2025
НОК України

Збірна України не зможе взяти участь у змішаній естафеті з біатлону на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Про це повідомив головний тренер команди Олександр Біланенко в коментарі НОК України.

"Прийняли рішення не виходити на старт, тому що, на жаль, три наших хлопці захворіли, мають температуру. Нам треба зберегти їх спортивне майбутнє, здоровʼя, тому було прийняте таке рішення", – розповів наставник.

Зазначимо, що окрім змагань з біатлону, сьогодні відбудуться змішані командні паралельні змагання з гірських лиж, на яких візьмуть участь українські спортсмени.

Раніше Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк завоювали золото в сингл-міксті на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.

збірна України з біатлону ЄЮОФ-2025

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