Тарасюк зупинився за крок від "бронзи" ЄЮОФ-2025

У грузинському Бакуріані розпочався Європейський юнацький Олімпійський фестиваль 2025 року, на якому беруть участь українські біатлоністи.

Найкращий результат серед українців у індивідуальній гонці показав Тарас Тарасюк – спортсмен посів четверте місце з однією хибою на вогневих рубежах.

Серед жінок найкращий виступ продемонструвала Вікторія Ясенич, яка розмістилась на 13 місці. Зазначимо, що Вікторія Хвостенко не змогла завершити гонку через п'ять промахів на другій стрільбі.

Результат юнаків:

1. Грегож Галіца (1+1+0+1) 35:08,7

2. Нанс Маделена (1+1+0+0) +14,8

3. Рафаель Сантер (0+0+1+0) +59,9

4. Тарас Тарасюк (0+0+0+1) +1:28,5

...

16. Іван Загоруйко (0+2+1+2) +4:03,8

42. Ярослав Гаркуша (1+2+4+1) +8:20,5

51. Костянтин Марценюк (4+2+0+2) +9:35,4

Результат дівчат:

1. Міхаела Стракова (0+0+0+2) 31:53,3

2. Жульєтт Оліва (1+2+0+1) +1:49,8

3. Жанніна Пілер (0+1+1+0) +1:54,0

...

13. Вікторія Ясенич (0+1+1+1) +3:07,2

35. Варвара Калита (3+3+0+1) +5:57,2

40.Аліна Хміль (1+4+0+2) +6:21,5

DNF. Вікторія Хвостенко (0+5...)

Нагадаємо, напередодні завершився чемпіонат світу з парабіатлону, на якому українці виграли медальний залік.