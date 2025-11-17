Збірна Німеччини визначилася зі складом на перший етап Кубку світу

Тренерський штаб чоловічої збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу в шведському Естерсунді.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

В Естерсунді виступлять 6 німецьких біатлоністів:

Юстус Штрелов

Філіпп Наврат

Лукас Фрацшер

Сімон Кайзер

Філіпп Хорн

Даніло Рітмюллер

Зазначимо, що Штрелов і Наврат мали гарантоване місце в складі, Фрацшер і Кайзер відібралися за підсумками кваліфікаційного турніру в Ідре, а Хорн і Рітмюллер потрапили до складу рішенням тренерського штабу.

Перший етап Кубку світу в Естерсунді відбудеться з 29 листопада до 7 грудня.

Нагадаємо, в неділю, 16 листопада, Фрацшер виграв другий спринт на Відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре.