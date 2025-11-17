Збірна Німеччини визначилася зі складом на перший етап Кубку світу
Тренерський штаб чоловічої збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу в шведському Естерсунді.
Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.
В Естерсунді виступлять 6 німецьких біатлоністів:
- Юстус Штрелов
- Філіпп Наврат
- Лукас Фрацшер
- Сімон Кайзер
- Філіпп Хорн
- Даніло Рітмюллер
Зазначимо, що Штрелов і Наврат мали гарантоване місце в складі, Фрацшер і Кайзер відібралися за підсумками кваліфікаційного турніру в Ідре, а Хорн і Рітмюллер потрапили до складу рішенням тренерського штабу.
Перший етап Кубку світу в Естерсунді відбудеться з 29 листопада до 7 грудня.
Нагадаємо, в неділю, 16 листопада, Фрацшер виграв другий спринт на Відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре.