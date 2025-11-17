Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Збірна Німеччини визначилася зі складом на перший етап Кубку світу

Олег Дідух — 17 листопада 2025, 14:06
Збірна Німеччини визначилася зі складом на перший етап Кубку світу
Філіпп Наврат
Getty Images

Тренерський штаб чоловічої збірної Німеччини з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу в шведському Естерсунді.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

В Естерсунді виступлять 6 німецьких біатлоністів:

  • Юстус Штрелов
  • Філіпп Наврат
  • Лукас Фрацшер
  • Сімон Кайзер
  • Філіпп Хорн
  • Даніло Рітмюллер

Зазначимо, що Штрелов і Наврат мали гарантоване місце в складі, Фрацшер і Кайзер відібралися за підсумками кваліфікаційного турніру в Ідре, а Хорн і Рітмюллер потрапили до складу рішенням тренерського штабу.

Перший етап Кубку світу в Естерсунді відбудеться з 29 листопада до 7 грудня.

Нагадаємо, в неділю, 16 листопада, Фрацшер виграв другий спринт на Відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре.

Естерсунд Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону

Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Це для мене найбільший стимул: Валерія Дмитренко – про цілі на наступний сезон
IBU з сезону 2026/27 змінить правила вручення Великого кришталевого глобуса
Джакомель: Починаю сезон із метою виграти Кубок світу
Мінккінен може пропустити передолімпійський етап Кубку світу-2025/26

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік