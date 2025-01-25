Мандзин: Радий, що не зайшов на штрафне коло

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин в ексклюзивному флеш-інтерв'ю "Чемпіону" прокоментував свій виступ у чоловічій естафеті на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці.

21-річний спортсмен виступав на другому етапі й пройшов перший вогневий рубіж без промахів, а на стрільбі з положення стоячи схибив тричі. Проте Мандзин уникнув штрафного кола завдяки трьом влучним пострілам запасними патронами.

"Я радий, що не зайшов на штрафне коло. Хоча коли стріляв на стійці, в голові був невеличкий флешбек. Дуже радий, що впорався на стійці. В принципі, вважаю, що ходом я показав досить непогану швидкість сьогодні. Тому, в принципі, вважаю, що досить непогано провів свій етап".

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Зокрема Віталій Мандзин розповів про свій план на гонку, в якій українська команда посіла 8 місце.

"Насправді в такій контактній гонці я оцінюю, що якщо буду триматися за лідерами, то візьму трішки не свій темп. Тим паче тут висота, важче стріляти. Тому я намагався заощаджувати сили, щоб на стрільбі відпрацювати чисто, без штрафних кіл. Вважаю, що впорався з цією задачею, яку перед собою поставив".

Також український біатлоніст розповів про найближчі плани команди після етапу Кубку світу в Антгольці.

"Ми залишаємось в Антгольці на збір. Наскільки я розумію, ми ще поїдемо на чемпіонат Європи на естафету й будемо готуватися до чемпіонату світу".

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону проходитиме з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло. Чоловіча естафета відбудеться 2 лютого, в останній змагальний день континентальної першості.