Мандзин – про бронзу в естафеті: Це лише початок

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував здобуття бронзової медалі в чоловічій естафеті на етапі Кубку світу у чеському Нове-Мєсто.

"Це підтвердження того, що команда України завжди може конкурувати на найвищому рівні. Особисто для мене це маленький крок у моїй подальшій кар'єрі. Мрії збуваються, звісно. Особисто для мене це лише початок і підтвердження того, що все можливо, потрібно тільки дуже добре працювати".

За словами 21-річного спортсмена, він не очікував, що його команді вдасться піднятися на п'єдестал пошани.

"Насправді емоції досить змішані. Буду відвертим, але протягом усієї гонки ми не були претендентами на подіум. І коли це сталося на останній стрільбі, то, напевно, ці емоції ще не встигли прийти до голови. Звісно, дуже радий, емоції переповнюють, адже це неймовірне відчуття – бути на цьому стадіоні й на подіумі".

Також Віталій Мандзин розповів про свої думки під час церемонії нагородження.

"Коли стояв на п'єдесталі, думав про батьків, про сестру, які мене завжди підтримують. Напевно, це показник того, що важка праця завжди винагороджується. Стояв і насолоджувався прекрасною погодою, дякував Богу, що я стою саме тут, з командою", – сказав Мандзин.