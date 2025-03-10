Біг із перешкодами: як Мандзин поспішав зустрічати Підручного на фініші бронзової естафети

Українська чоловіча збірна з біатлону тріумфально завершила естафету на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто, здобувши бронзові нагороди.

Важливість цієї звитяги важко переоцінити, адже це перша медаль для нашої команди за останні три сезони, а у чоловічих естафетах українці не піднімалися на п'єдестал із березня 2020 року.

За Україну у гонці виступили Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Хлопці показали злагоджену командну роботу та чудову стрільбу, що дозволило їм залишити позаду сильних суперників.

Однак не лише бронзова нагорода стала яскравим моментом дня. Фініш гонки подарував зворушливий епізод, коли Віталій Мандзин, не стримуючи емоцій, побіг через перешкоди прямо до фінішу, щоб привітати Дмитра Підручного з неймовірним результатом.

Цей кадр швидко розлетівся соцмережами та став символом командного духу і єдності українських біатлоністів.

Раніше повідомлялося, що Україна посіла 5 місце в заліку чоловічих естафет на Кубку світу.