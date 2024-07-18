Федерація біатлону України відреагувала на відсторонення Віти Семеренко від змагань

Федерація біатлону України прокоментувала новину про те, що Віта Семеренко тимчасово відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил. 38-річну спортсменку усунули від змагань через три пропущені допінг-тести протягом року.

Повідомлення ФБУ опубліковане в офіційному телеграм-каналі організації.

"Відсторонення Віти Семеренко дійсно було. Згідно зі статтею 2.4 АДП НАДЦ.(Порушення порядку надання інформації про місцеперебування спортсмена). ФБУ поінформована про дану ситуацію й ознайомлена із відповідним повідомленням на офіційному сайті Національного антидопінгового центру України (НАДЦ). Дана ситуація склалася через технічні неузгодженості між спортсменкою та НАДЦ.

Зауважимо, що усі контакти Національний антидопінговий центр України веде безпосередньо напряму зі спортсменами. Федерація не впливає та не контролює ні графіки, ні процедури проходження антидопінгового тестування.

Віта Семеренко завершила виступи на міжнародних змаганнях як біатлоністка національної збірної України, у біатлонному сезоні-2021/22. Проте продовжує бути у складі національної збірної та бере участь у чемпіонатах України", — йдеться у повідомленні ФБУ.

Нагадаємо, у 2014 році Віта Семеренко виграла золоту медаль Олімпійських ігор у Сочі в естафеті, а також стала бронзовою призеркою у спринті.

Крім того, Віта сім разів підіймалася на п'єдестал пошани на чемпіонатах світу, п'ять разів вигравала золоті нагороди чемпіонатів Європи.