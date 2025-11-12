Вірер пояснила, чому побоюється нести прапор Італії на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Чотириразова чемпіонка світу з біатлону Доротея Вірер була б рада бути прапороносцем Італії на відкритті Олімпійських ігор 2026 у Мілані, але на наступний день у неї гонка.

Слова спортсменки цитує Fondoitalia.it.

"Декілька спортсменів можуть претендувати на цю честь. У мене перші перегони в Антхольці вже наступного дня після церемонії відкриття в Мілані. Але це, звісно, ​​було б великою честю для мене", – заявила біатлоністка.

35-річна Доротея також обіцяє викластися на повну під час Ігор-2026.

"У мене дуже змішані почуття, і попереду на мене чекає особливий сезон. Хочу викластися на повну востаннє. Безперечно, буде багато емоцій. Не всім випадає шанс завершити кар'єру на домашній Олімпіаді", – додала Вірер.

Раніше Вірер визнала, що її енергія закінчується, тому рада, що вирішила завершити кар'єру.

Доротея визнала, що після Олімпійських ігор мріє стати матір'ю.

Італійка тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх і двічі ставала переможницею загального заліку Кубку Світу.