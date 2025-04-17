IBU: біатлоністи з РФ можуть отримати wild card для участі в ОІ-2026, але це теоретичний сценарій

Російські та білоруські біатлоністи можуть отримати wild card для участі на Олімпіаді-2026, але це суто теоретичний сценарій.

Про це у коментарі Fondo Italia заявив прессекретар IBU Крістіан Вінклер.

Він наголосив, що цей сценарій поки що залишається лише теоретичним, оскільки для отримання таких перепусток (максимум – чотири на комітет, по два для чоловіків та жінок) необхідно, по-перше, виступати у змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), по-друге, отримати спеціальне схвалення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Wild card для національних олімпійських комітетів без квот все ще доступні до середини січня 2026 на основі кваліфікаційних очок IBU. Без участі у змаганнях IBU (Кубок світу чи Кубок IBU) отримати wild card до Олімпійських ігор неможливо.

Такі критерії та реальність відповідно до правил. Будь-яка зміна цих критеріїв або додаткова квота – це теоретичний сценарій на даний момент, який має бути запропонований і схвалений МОК", – пояснив Вінклер.

Водночас президент IBU Олле Далін пояснив, що лише для федерацій, афілійованих з IBU (не відсторонених), існує можливість подати заявку на wild card до січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет обговорює допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри-2026 з міжнародними федераціями зимових видів спорту.