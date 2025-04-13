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Мандзин: Планую повернутись до тренувань наступного тижня

Денис Шаховець — 13 квітня 2025, 14:35
Мандзин: Планую повернутись до тренувань наступного тижня
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин повертається до тренувань, а вільний час проводить з тими, кого давно не бачив через зайнятість.

Про це 22-річний атлет розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Звісно, в цей час (після завершення сезону – прим.) стараюсь зустрічатися з друзями, з рідними, яких давно не бачив, і проводити з ними стільки часу, скільки я не міг провести зимою та впродовж всього сезону", – зазначив Мандзин.
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Біатлоніст також зазначив, що ще не відновив фізичні навантаження, але планує розпочати роботу вже найближчим часом.

"Поки що не повернувся до тренувань. Планую з наступного тижня, коли погода дозволить", – сказав Мандзин.

5 квітня Віталій Мандзин відзначив день народження. За словами біатлоніста, провів він цей день в Буковелі на Івано-Франківщині – ходив з друзями у скітур (вид туризму, який передбачає довгі маршрути на лижах – прим.).

Нагадаємо, сезон-2024/25 Мандзин завершив на 31 позиції загального заліку Кубку світу.

Найкращим результатом сезону в особистих гонках стало 4 місце в короткій індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.

На етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто Мандзин здобув бронзу у складі естафетної четвірки.

А на чемпіонаті України 22-річний спортсмен здобув срібло в масстарті та виграв золото в естафеті.

За підсумками міжнародного сезону, який для тернопільського атлета став першим повноцінним на дорослому рівні, Мандзин програв боротьбу за титул найкращого молодого біатлоніста Кемпбелу Райту зі США.

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