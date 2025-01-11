Ткаленко – найкращий серед українців у спринті на Кубку IBU в Арбері

Український біатлоніст Руслан Ткаленко показав 20-й результат у спринті на четвертому етапі Кубка IBU в німецькому Арбері. Окрім нього, до залікової зони також потрапив Артем Тищенко.

Такаленко з однією хибою на другій стрільбі програв переможцю Йоганнесу Дале з Норвегії понад 2 хвилини. Тищенко попри ідеальну стрільбу став 25-м.

Ще два представники України Денис Насико та Олександра Пономаренко показали 44-й та 69-й результат.

Підсумкові результати:

1 Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+0) 23:03,3

2. Ісак Фрей (Норвегія) (1+0) +37,9

3. Роман Реєс (Німеччина) (1+1) +1:18,9

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20. Руслан Ткаленко (Україна) (0+1) +2:08,4

25. Артем Тищенко (Україна) (0+0) +2:24,3

44. Денис Насико (Україна) (2+1) +3:08,7

69. Олександр Пономаренко (Україна) (1+1) +4:03,2

Напередодні капітан збірної України Дмитро Підручний став шостим у гонці переслідування у межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі.