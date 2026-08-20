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Український біатлоніст виступить на шоу-гонці City Biathlon у Дрездені

Денис Шаховець — 20 серпня 2026, 14:20
Український біатлоніст виступить на шоу-гонці City Biathlon у Дрездені
Віталій Мандзин
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Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин візьме участь у щорічній шоу-гонці City Biathlon, яка традиційно проходить у Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

23-річний спортсмен стане єдиним представником України на цих змаганнях, які відбудуться у неділю, 23 серпня, у Дрездені.

Крім Мандзина, у чоловічій гонці візьмуть участь француз Ерік Перро, норвежець Стурла Легрейд, швед Мартін Понсілуома, італієць Лукас Гофер, чех Вітезслав Горніг, словенець Яков Фак, а також німці Філіпп Наврат, Філіпп Горн та Юстус Штрелов.

Нагадаємо, минулого року Мандзин також захищав честь України на City Biathlon у Дрездені. Тоді він посів 8 місце серед 10 учасників.

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