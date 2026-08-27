Мандзин: Виступ на City Biathlon у Дрездені вселяє оптимізм

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин прокоментував свій виступ на традиційній шоу-гонці City Biathlon, яка минулої неділі відбулася у німецькому Дрездені.

Відповідний допис 23-річний спортсмен опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Дякую, City Biathlon Dresden. Як завжди, це було неймовірно. Атмосфера – просто фантастична. За винятком одної невдалої стрільби, гонка справді вселяє оптимізм і подарувала безліч емоцій. Я дуже радий знову змагатися. Дякую вам, хлопці. До зустрічі зовсім скоро", – написав Мандзин.

Нагадаємо, під час City Biathlon 2026 Віталій Мандзин був лідером з другої до четвертої стрільби, де припустився трьох хиб. У підсумку українець фінішував 9-м серед 10 учасників.