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Українська біатлоністка стала масажисткою в юніорській збірній

Денис Іваненко — 20 вересня 2026, 10:14
Українська біатлоністка стала масажисткою в юніорській збірній
Надія Бєлкіна
biathlon.com.ua

Досвідчена українська біатлоністка Надія Бєлкіна почала новий етап у своєму професійному житті.

Про це повідомляє Biathlonnews.

35-річна спортсменка в сезоні-2026/27 стала працювати масажисткою в юніорській збірній України. Водночас про офіційне завершення спортивної кар'єри наразі не йдеться.

Зазначимо, що Бєлкіна до 2011 року виступала за Росію. Вона ставала переможницею Універіади-2017 та здобувала "золото" у спринтерській гонці на етапі Кубка IBU в Мартелло-2016.

Востаннє Надія змагалась у березні на чемпіонаті України. В липні вона потрапила у скандал, коли поставила лайк під дописом Юлії Журавок із поясненням переїзду до Росії.

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Надія Бєлкіна

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