Підтвердили інсайд Чемпіона. Організатори Різдвяної гонки оголосили учасників від України

Організатори Різдвяної гонки 2024, яка відбудеться 28 грудня на стадіоні "Шальке" німецького міста Гельзенкірхен, оголосили восьму пару учасників.

Нею стали українці Юлія Джима та Дмитро Підручний. Тим самим організатори змагань підтвердили інсайд Чемпіона про участь Підручного та Джими.

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Раніше свою участь також підтвердили німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелоу, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці ІнґрідТандервольд і Стурла Леґрейд, чехи МаркетаДавідова та Міхал Крчмарж, Анна Маґнуссон і Єспер Нелін зі Швеції, а також латвійці Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс.

Головними хедлайнерами змагань стануть французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які виграли ці змагання у 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик. Досі жодній парі не вдавалося перемогти тричі поспіль.

Україна у цих змаганнях вже протягом понад 15 років має традиційне представлення і двічі здобувала перемогу – у 2008 та 2014 роках.

Минулого року Дмитро Підручний також виступив у парі з Юлію Джимою, тоді українці посіли 5 місце.