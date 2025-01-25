Джима виступить на чемпіонаті Європи 2025 лише в одній гонці

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима пропустить більшу частину гонок чемпіонату Європи 2025.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Планується, що 34-річна біатлоністка виступить лише в жіночій естафеті, яка відбудеться 2 лютого. Решту гонок олімпійська чемпіонка Сочі-2014 пропустить.

Найкращим виступом Юлії Джими в поточному сезоні є четверте місце у спринті на третьому етапі Кубку світу у французькому Ансі.

Чемпіонат Європи 2025 з біатлону проходитиме з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Нагадаємо, раніше визначився склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи.