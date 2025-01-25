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Джима виступить на чемпіонаті Європи 2025 лише в одній гонці

Денис Шаховець — 25 січня 2025, 14:08
Джима виступить на чемпіонаті Європи 2025 лише в одній гонці
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима пропустить більшу частину гонок чемпіонату Європи 2025.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Планується, що 34-річна біатлоністка виступить лише в жіночій естафеті, яка відбудеться 2 лютого. Решту гонок олімпійська чемпіонка Сочі-2014 пропустить.

Найкращим виступом Юлії Джими в поточному сезоні є четверте місце у спринті на третьому етапі Кубку світу у французькому Ансі.

Чемпіонат Європи 2025 з біатлону проходитиме з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Нагадаємо, раніше визначився склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи.

Юлія Джима Чемпіонат Європи з біатлону ексклюзив ЧЄ-2025 з біатлону

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