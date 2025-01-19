Визначився склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи

Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на чемпіонат Європи, який розпочнеться наприкінці січня в Мартел-валь-Мартелло (Італія).

Про це повідомляє Biathlonnews.

Планується, що наша команда основним складом пробіжить естафету. Точно виступлять у гонці Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.

Водночас особисті гонки лідери чоловічої збірної з великою долею імовірності пропускатимуть. Там нашу команду представлять Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаенко, Денис Насико та Артем Тищенко.

Також стало відомо, що найсильніший склад на естафету виставить і тренерський штаб жіночої збірної України.

Додається, що Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Любов Кип'яченкова, Оксана Коваленко після завершення етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі повернулися в Україну.

Нагадаємо, чоловіча програма п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу завершилася чоловічою гонкою з масовим стартом.