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Визначився склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи

Олексій Мурзак — 19 січня 2025, 21:28
Визначився склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи
Віталій Мандзин та Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на чемпіонат Європи, який розпочнеться наприкінці січня в Мартел-валь-Мартелло (Італія).

Про це повідомляє Biathlonnews.

Планується, що наша команда основним складом пробіжить естафету. Точно виступлять у гонці Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.

Водночас особисті гонки лідери чоловічої збірної з великою долею імовірності пропускатимуть. Там нашу команду представлять Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаенко, Денис Насико та Артем Тищенко.

Також стало відомо, що найсильніший склад на естафету виставить і тренерський штаб жіночої збірної України.

Додається, що Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Любов Кип'яченкова, Оксана Коваленко після завершення етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі повернулися в Україну.

Нагадаємо, чоловіча програма п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу завершилася чоловічою гонкою з масовим стартом.

Денис Насико Дмитро Підручний Тарас Лесюк Артем Тищенко Руслан Ткаленко Богдан Цимбал Чемпіонат Європи з біатлону

Дмитро Підручний

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