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Дмитренко: Відчуваю, що у новому сезоні все буде добре

Олег Дідух — 3 листопада, 14:34
Дмитренко: Відчуваю, що у новому сезоні все буде добре
Христина Дмитренко
Український біатлон/Дмитро Євенко

Українська біатлоністка Христина Дмитренко розповіла про цілі на сезон-2024/25 і зізналась, що розраховує на те, що він буде успішним.

Спортсменку цитує Суспільне.

"У нас буде довгий сезон, тож головний аспект — це стабільно виступати. Хочеться прогресивнішого та кращого результату. Потрапляти у топ-20 чи топ-30 стабільніше: щоб не в одній-двох гонках, а стабільно виступати.

Відчуваю, що все буде добре. Нещодавно проходила обстеження — це були мої найкращі результати, все на рекордах було. Та й за відчуттями у тренуванні відчуваєш, що щось таке добре має бути. Навіть на тренуваннях, як я через них проходжу, як почуваюся під час роботи — є різниця, порівнюючи з минулим роком, краще самопочуття", – заявила Дмитренко.

Нагадаємо, Кубок світу-2024/25 стартує 30 листопада в Контіолахті.

Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко

Христина Дмитренко

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