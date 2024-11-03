Дмитренко: Відчуваю, що у новому сезоні все буде добре

Українська біатлоністка Христина Дмитренко розповіла про цілі на сезон-2024/25 і зізналась, що розраховує на те, що він буде успішним.

Спортсменку цитує Суспільне.

"У нас буде довгий сезон, тож головний аспект — це стабільно виступати. Хочеться прогресивнішого та кращого результату. Потрапляти у топ-20 чи топ-30 стабільніше: щоб не в одній-двох гонках, а стабільно виступати.

Відчуваю, що все буде добре. Нещодавно проходила обстеження — це були мої найкращі результати, все на рекордах було. Та й за відчуттями у тренуванні відчуваєш, що щось таке добре має бути. Навіть на тренуваннях, як я через них проходжу, як почуваюся під час роботи — є різниця, порівнюючи з минулим роком, краще самопочуття", – заявила Дмитренко.