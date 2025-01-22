Українка Шейгас – у десятці індивідуальної гонки на юніорському чемпіонаті Європи

Другий комплект нагород юніорського чемпіонату Європи 2025 року з біатлону в німецькому Альтенбергу було розіграно в жіночій індивідуальній гонці. Найкращою з українок стала Валерія Шейгас, яка пройшла дистанцію з двома промахами та у підсумку замкнула топ-10.

Окрім неї, у топ-20 потрапили також Тетяна Тарасюк, Поліна Пуцко та Вікторія Хвостенко. Ірина Шевченко посіла 38 місце.

Перемогу здобула болгарка Валентина Дімітрова. Вона випередила фінку Евеліну Хакялю та полячку Амелію Ліжку.

Підсумкові результати:

1. Валентина Дімітрова (Болгарія) (1+1+0+0) 41:12,5

2. Евеліна Хакяля (Фінляндія) (0+0+0+0) +3,7

3. Амелія Ліжка (Польща) (0+0+0+1) +55,0

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10. Валерія Шейгас (Україна) (0+0+1+1) +2:00,9

14. Тетяна Тарасюк (Україна) (1+0+0+2) +2:50,5

16. Поліна Пуцко (Україна) (0+0+1+2) +2:58,4

17. Вікторія Хвостенко (Україна) (0+1+0+0) +3:03,6

38. Ірина Шевченко (Україна) (1+1+1+2) +5:25,5

Раніше в чоловічій індивідуальній гонці 29-м став Олександр Біланенко.