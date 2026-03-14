Валерія Дмитренко достроково завершила сезон через стан здоров'я

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко повідомила про дострокове завершення поточного змагального сезону та пропуск чемпіонату України через проблеми зі здоров'ям.

Про це вона оголосила у своїй сторінці на Інстаграм.

"Не все складається, як хочеться. Зараз я змушена закінчити сезон достроково і пропустити Чемпіонат України за станом здоров'я. Дякую всім за підтримку, тим хто був поряд розділяв поразки і маленькі перемоги. Обіцяю повернутись ще сильнішою".

Зауважимо, що сезон 2025/26 став дебютним для біатлоністки на рівні Кубку світу. 39-те місце у короткій індивідуальній гонці в Нове Место принесло їй перші залікові очки. На рівні Кубку IBU спортсменка стала найрейтинговішою українкою, посівши 33-тє місце в загальному заліку.

Нагадаємо, що на сьомому етапі Кубку IBU в норвезькому Шушені українська команда у складі Артема Тищенка, Дениса Насика, Валерії Дмитренко та Анастасії Меркушиної посіла четверте місце у змішаній естафеті, відігравши одну позицію на останньому етапі.

А до цього Дмитренко фінішувала 13-ю у гонці переслідування на чемпіонаті Європи 2026, після того як стала 15-ю у спринті.